修例風波：紀念逝者十字架疑遭港人破壞　立陶宛外交部調查

連月反修例示威令香港社會動盪不止，而目前有關爭議更傳至海外！中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智日前到訪立陶宛十字架山，發現有人將當地寫上支持香港抗爭的十字架遭到塗污，更有一個紀念逝者的十字架上，被寫上「願曱甴早日安息，願香港早日回復平靜」的字句。梁認為有關行為對當地歷史等方面大為不敬，感到憤怒。立陶宛外交部長Linas Linkevicius亦就事件在twitter發出聲明指，有關破壞行為非常可恥且不能容忍，目前當局正就事件調查。

梁啟智在其Facebook專頁表示，若其他人有意見可以自行購買十字架再寫上意見，但在一個紀念先人的十字架寫上有關字句，是對先人大不敬；而十字架山是紀念立陶宛人的反抗歷史，但有人將對香港抗爭者的仇恨帶到這兒，並在十字架上寫上仇恨言論是對宗教、這段歷史和抗爭精神的大不敬。

梁又指，由於十字架山屬宗教聖地，紀念着的抗爭歷史，向來有不少人架設寫上政治訴求的十字架，近半年就有不少寫上「光復香港 時代革命」的字句。

另外，網上亦有影片流傳一名操流利國語女士，將一個寫有「光復香港 時代革命」字句的十字架丢棄。立陶宛外交部長Linas Linkevicius今日就事件在twitter回應，就有關行為感羞恥，並強調會作調查。