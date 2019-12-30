修例風波：官媒斥反中亂港分子蠱惑年輕人　籲各界與暴力割席

香港反修例運動持續，上周三（25日）聖誕節期間多區發生警民衝突。內地官媒周日（29日）發表評論文章，指暴徒讓本應平安詳和的假日蒙上暴力陰影，斥反中亂港分子惡意消費不幸事件，煽動仇警情緒。他們鼓吹「違法達義」等歪理邪說，利用香港的年輕人，作為政治提款機攫取政治私利。

文章指出，聖誕假期間，暴徒在全港多區進行滋擾破壞活動，並有兩名青年為躲避警方截查，在試圖逃走時不幸墮樓受傷，而別有用心之人再次故技重施，散布謠言，倒果為因、諉過於人，將警方的正常執法惡意歪曲為「濫捕」，為美化粉飾違法惡行尋找藉口。

反中亂港分子為延續這場已經式微的所謂抗爭運動，鼓吹「違法達義」誘導青年以暴力抗爭來表達訴求，又提供「黑金」和物資，利用年輕人對社會發展的關切，在網絡論壇、社交媒體、學校校園、特定傳媒，運用偷換概念、歪曲解讀、胡編亂造、顛倒黑白，持續蠱惑青年上街。

文章又指，持續的暴力活動已動搖了香港的法治基石，侵害絕大多數香港市民的自由，也勢必令香港經濟遭受重創。年輕人失足墮樓是令人痛惜的悲劇，但被暴力裹挾着在人生路上誤入歧途，同樣是「一失足成千古恨」。香港社會應與暴力「割席」，對惡行說不，昂揚理性和正義。