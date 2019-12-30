市建局推手機App「H18」　將街市食材連接社區

「10蚊斤菜心，老闆可唔可以送棵葱呀？」街坊與檔主的默契，以及人來人往的喧鬧環境，是大眾對街市的既定印象。然而，隨着時代變遷，到街市買餸跟從前已不一樣。市建局於本月16日推出以「食材連接社區」為主題的手機應用程式「H18」，讓公眾在日常買鎹消費中，增加對香港第1個露天市集嘉咸市集攤檔的認識，加強商戶與社區的連繫。

透過「H18」App，顧客不但能點選食材標籖，更可即時看到市集內售賣各類食材的攤檔，程式更會為用戶提供前往目標商舖的快捷路線；創建個人食譜，與公眾分享烹飪主意；了解市集歷史、攤檔故事及最新動態，包括商舖的創業經營心得，如何選購和處理蔬果的貼士等，以及遙距領取餐廳排隊籌號，節省輪候時間。

經營魚檔的郭太分享指，自己以往在中環一帶做小販，要經常「走鬼」，但現時於嘉咸市集正式開業，不用再怕「走鬼」，而透過手機應用程式，更能方便客戶直接了解攤檔售賣什麽海產，不用由街頭行至街尾或白行一趟。

經營蔬果的第3代接班人Anson稱，成功將過百年蔬果買賣轉型為兼備線上線下業務的蔬果企業，並夥拍手機購物應用程式推出點到點直送服務。他們均指出，透過H18 App能夠達到雙向的互動，不但可由食材引領顧客至攤檔，而攤檔之間亦可互相引領，踏入嶄新的消費模式。