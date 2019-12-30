嶺大調查指僱員工作壓力大 或令港一年經濟損失達148.89億元

香港人的生活忙碌、工作壓力大，一項研究發現，僱員因工作壓力而「射波」（曠工）、「將工作拖長嚟做」（勉強出勤）及醫療上的龐大支出，將對香港社會和經濟造成負面影響，若以政府統計處公布本港今年有387萬名僱員、工資中位數約為17500元推算，或令本港1年的總體經濟損失高達到53億至148.89億元。研究團隊建議，機構管理人員應該注意僱員的工作壓力來源，並採取相應措施加強對僱員的支援和降低員工的工作不安全感。

職業安全健康局委託嶺南大學進行「工作壓力對香港社會和經濟的影響」的研究，於2017年8月至今年3月，進行兩次焦點小組討論，及一次問卷調查，評估本港12個行業的工作壓力現狀。研究團隊成功以問卷訪問了2030名年齡介乎18至70歲的僱員，發現教育界僱員的工作壓力最大，被問到「我通常感到工作壓力非常大」的選項中，近3分1選擇「高」或「非常高」，根據老師於集點小組的討論，研究小組注意到教育界有數個主要壓力來源，如學生考試成績、擬訂考試題目、回應家長的查詢/要求等。

帶領研究的嶺大社會科學院院長蕭愛鈴表示，僱員的工作壓力過大，在社會、和個人層面均有負面影響，繼而引伸致離職、「射波」、勉強出勤及醫療開支等問題，其中僱員因工作壓力而曠工，每年的經濟損失將達5.49億至8.58億元；勉強出勤導致每年的經濟損失將達13.73億至21.46億元；而醫療支出每年損失將高達33.77億至118.85億元，換言之，將可能令本港一年的總體經濟損失高達53億至148.89億元。

蕭續指，僱員的工作壓力普遍來自對工作的不安全感，擔心自己被「炒魷魚」；與同事之間有人際衝突；工作量大；工作和家庭生活無法平衡而造成的衝突；和由於公司資源不足所造成效率減低的問題。她建議企業定期評估員工的壓力情況，又可以採取更多「家庭友善僱傭措施」，如五天工作日，或是讓員工每周可以有1天在家遙距工作，甚至鼓勵員工準時放工等，皆有助減輕其工作壓力。