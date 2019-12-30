打造綠色機場　機管局推自願性都市固體廢物收費試行計劃

香港國際機場去年的客運量超過7400萬人次，產生的廚餘多不勝數，機場管理局早於17至18年度推出廚餘回收計劃，除向參加商戶派發所需膠袋和回收桶，又從17家機場業務夥伴收集廚餘，收集逾2000公噸廚餘；至去年更推行自願性都市固體廢物收費試行計劃，逾200個商戶參與。有參與計劃的商戶認為，有助部署廢物分類，推動回收工作。

機場一間潮州菜館早前參加廚餘回收計劃，其餐廳管理人員何建英指，餐廳每日產生的廚餘至少3大袋，而機管局每日派員收集，並分發不同顏色膠袋，其中黑色用於處理普通垃圾，紅色用於回收廚餘，有助人員處理和分類。

機場管理局助理總經理（可持續發展）吳敏指出，回收計劃簡單且免費，主要由機管局擔任統籌，可減低商戶的抗拒和阻力。「回收商為食肆提供回收桶，每次回收廚餘後都洗得乾淨，再供食肆使用。廚餘不是運往堆填區，而是轉化為魚糧，回歸食物鏈，魚類則供人食用，成為完整的系統。」

機管局去年推行自願性都市固體廢物收費試行計劃，其中一間參與計劃餐廳的集團區域經理劉金標認為，計劃提供每月的模擬帳單，令餐廳了解垃圾量，並估算日後支出，為垃圾徵費做好準備，又指分類之後，垃圾量明顯減少。