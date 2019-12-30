修例風波：高官龜縮攬住鍵盤止暴　避政鄭若驊出網誌多過現身

鄭若驊寫網誌多過現身解說，被批離地及弄巧反拙。

政府止暴制亂無方，一眾問責高官只懂做「鍵盤戰士」頻頻出網誌，呼籲社會多溝通，並大打經濟牌，希望民意轉向，惟暴力示威潮卻愈演愈烈，未見平息；其中被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊發表網誌次數比真人現身解說更多。有學者批評高官靠網上單方面發表意見，缺乏互動，非常離地，可能會造成更大民憤，弄巧反拙。

反修例暴力示威持續，但鄭若驊過去只是多次透過網誌發表意見，大部分更是宣傳推廣仲裁服務，至近期黑暴愈來愈嚴重，受壓下才加料解說「違法達義」或「公民抗命」都是法律上不容許，希望大家切勿以身試法，珍惜法治。

至於政務司司長張建宗以及財政司司長陳茂波亦分別在網誌向公眾說項，但是二人網誌的內容同樣沒有新意，陳腔濫調，總括一眾高官的說話均缺乏實質解決亂局方案。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，高官發表網誌的作用不大，因網誌只是高官單方面發表意見，不會知道公眾對網誌的看法，缺乏互動，非常離地，可能會造成民憤，弄巧反拙。

陳指高官不敢在社交平台直播和市民溝通，可能是怕被市民群起攻之，但政治人物要有勇氣面對公眾，現時鄭若驊以至一眾高官的做法無疑是過分「錫身」，應多點面對傳媒及到立法會接受議員質詢。