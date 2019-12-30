東方日報A1：暴力衝擊社會動盪　第四季市道更蕭條

反修例暴力示威嚴重打擊各行業大小商戶以至全港經濟，財政司司長陳茂波表示，受到暴力衝擊與社會動盪因素影響，預計第四季經濟統計數字繼續呈現負增長已無可避免，也令政府帳目十五年以來首次「見紅」。他批評暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民造成「黑色恐怖」，也損害了法治。對於示威者提倡「黃色經濟圈」，商務及經濟發展局局長邱騰華直斥光顧「黃店」的行為並非一般消費者選擇，質疑以政治理念先行的營商手法，認為此舉難以令社會復和。

陳茂波昨日在網誌表示，幾代香港人在今年經歷了前所未有的嚴峻考驗，本港在過去近二百天變得陌生和駭人，其中暴徒的「私了」行為，阻礙持不同意見的市民之餘，亦惡意破壞私有財產和公物。他又認為，本港承受不起更多的暴力與仇恨，如果因為不滿、不快，而對暴徒的橫行、跋扈，甚至兇殘行徑視而不見，這種默許和放任才是真正毀掉香港的元兇。

陳稱，過去半年的動盪，嚴重打擊正在放緩的香港經濟，而更大的衝擊是在人心，他批評暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民的人身安全及言論自由，透過踐踏別人的自由與權利以營造虛張的聲勢，造成「黑色恐怖」，也損害了法治。他續說，法律作為解決爭端的社會契約，其核心精神就是禁止恃強凌弱、以眾欺寡的那套「叢林法則」，不管有任何動機，都不應訴諸暴力。

對於社會爭議愈趨嚴重，陳認為，必須解決三個迫切的問題，包括暴力脅迫（包括傷人、破壞、惡意滋擾及起底等）、社會爭議及經濟衰退，須全力阻止暴力和破壞行為，同樣需要透過對話和相互理解去解決社會爭議；而經濟方面則需要改善消費及旅遊等環節。

為了紓緩經濟下行對中小企和市民造成的「痛感」，他指明年二月份發表的財政預算案會以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主調，但由於預測第四季經濟繼續呈現負增長，意味政府調動財政資源的靈活度會下降。

至於修例風波衍生「黃色經濟圈」的消費理論，將示威訴求擴展至消費層面。邱騰華認為，香港是自由社會，顧客有消費選擇權，他不認同按政治立場作消費選擇，質疑做法難以維持，「大家都可追求不同價值。如果一個社會的經營方式以政治理念先行，我的問題是，是否可以持續？如果社會面對如此大困難時，再做此方式自我劃分，是否能復和？」

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