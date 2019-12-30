東方民調：公院急症室求診人次持續高企

流感和鼠疫雙雙殺到，隨時爆發大規模疫情。香港季節性流感的整體活躍程度逐漸上升，近日已錄得嚴重及死亡個案，聖誕假期結束港人外遊返港，公立醫院急症室求診人再次回升直逼六千人。有立法會議員批評政府防疫工作鬆懈及未盡責，炮轟醫院管理局無法挽留醫護人手，每逢流感高峰期公院嚴重超負荷，最終市民受害。

港人熱門旅遊點包括日本、英國、美國及加拿大等國家提早爆發流感，英格蘭因流感入院的人數為去年同期逾八倍；日本短短一周已近三萬人感染，人數已是去年同期的六倍，外遊港人隨時中招。

本月十五日至二十一日一周內，香港錄得七宗成人嚴重流感個案，當中四人死亡。有專家估計，聖誕及新年假期過後，嚴重流感個案有機會大增，除了因港人在外地感染後回港外，相信爆發風險與個人抵抗力及接種疫苗亦有關，而五十至六十四歲人士接種流感疫苗率亦偏低。

流感高峰期未到，公院服務需求量已大增，急症室求診人次直逼六千人，內科病床的整體佔用率超過百分之一百，一旦流感出現大規模爆發，恐雪上加霜。

立法會議員郭家麒指，政府在教育及宣傳接種流感疫苗上有不足，政府應該在上月就向市民推廣接種流感疫苗，批評當局在預防流感爆發上未有盡責。郭續說，公院醫護流失率嚴重，醫管局多年來無法挽留人手，年年請不夠人，每逢流感高峰期或長假期等服務需求量大增的日子，前線工作量嚴重超負荷，最終病人受苦。

香港流感爆發同時面對鼠疫威脅，多條歷史遺留下來的私家街衞生環境惡劣，淪為老鼠樂園，恐傳播鼠疫，惟政府因業權問題闊佬懶理，要靠居民自行清潔。全港十八區亦早已被老鼠攻陷，食環署列為鼠患指數偏低的地區，更有人感染大鼠傳人戊型肝炎。當局至今仍未確定大鼠戊肝傳播途徑，可謂防不勝防，加上內地近日又爆發肺鼠疫，一旦內地和香港鼠疫夾攻，後果不堪設想。