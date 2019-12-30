東方民調：聖誕新年長假期後流感個案料續升

大批市民趁聖誕及新年假期外遊。

不少港人熱門旅遊點提早爆發流感，香港冬季流感亦已殺到埋身，聖誕及新年假期過後，感染人數勢進一步上升，惟香港接種流感疫苗的普及性仍然偏低。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府危機意識薄弱，面對種種疫症威脅，仍掉以輕心，準備及應對不足，直斥防疫「得把口」。公立醫院急症室近日已進入冬季服務高峰期，「疫症未到，公院先爆」，受訪者擔心一旦流感和鼠疫齊拍門，公院混亂情況恐如戰地醫院，隨時冧檔。

不少市民趁聖誕新年假期外遊，熱門旅遊點包括日本、英國及加拿大等地已踏入冬季流感季節，市民若不幸在日、英等地感染流感返港才病發，將會大規模引爆香港流感，但港府並沒有及早預警及準備應對。有傳染病專家認為，當局需要成立常設的督導委員會應對流感及推動接種疫苗，不能次次「殺到埋身」才設法迎抗。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百四十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於聖誕及新年是外遊高峰期，日本、英國等港人熱門旅遊點提早爆發流感，三成四受訪者擔心政府準備及應對不足；兩成四憂港人帶疫回港，高峰期提早爆發；一成六批評政府無及早預警。

衞生防護中心講述日本流感爆發情況時，無提出任何忠告建議，三成一受訪者轟政府防疫得把口；三成斥當局塞責，危機意識不足；兩成一直指殺到埋身才抗疫已太遲。

香港接種流感疫苗的普及性偏低，有醫生批評政府應在上月開始推廣接種疫苗，三成三受訪者批評政府掉以輕心，防疫未盡責；兩成九認為應設督導委員會推動接種疫苗；兩成四歸咎政府教育及宣傳不足。

香港同時面對鼠疫威脅，多條私家街環境衞生惡劣，政府因業權問題闊佬懶理，四成九受訪者認為，政府應協調私人管理，改善衞生；兩成五直指防疫意識薄弱，應加強教育；兩成一擔心私家街淪老鼠樂園，傳播鼠疫。

流感高峰期未殺到，公院病床及急症室已逼爆，一旦種種疫症齊爆發，三成七受訪者炮轟政府後知後覺，部門缺乏配套；三成一批評政府疏於防範，公院恐冧檔；兩成三擔心混亂情況如戰地醫院。

醫管局請不到人，公院人手短缺，每逢流感高峰期或長假期，服務需求超負荷，三成六受訪者炮轟醫管局管理不善，公院質素難改善；三成二形容十個煲七個蓋，病人受害；兩成八認為，不改善醫護待遇，難挽留人手。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府防疫未盡責，無及早做好準備，包括及早向市民教育和宣傳打流感針，受訪者最擔心香港一旦爆發種種疫症，公立醫院因人手不足而倒瀉籮蟹。