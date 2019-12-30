探射燈：巴士強制戴安全帶　議員促加快推行

粉嶺公路巴士撞向大樹釀成多人死亡，當中有人飛出車外，此時佩戴安全帶可救人1命，惟政府仍未強制要求巴士乘客必須佩戴該「最後防線」，大部分巴士亦未有安裝。立法會議員批評政府決心不足，要求盡快提交具體時間表。

巴士意外並不罕見，去年2度發生嚴重的巴士意外，造成25人死亡，其中有3名乘客疑因未有佩戴安全帶，被拋出車外傷重身亡。現時《道路交通條例》規定，的士及公共小巴乘客必須佩戴安全帶，違者可被罰款及監禁，但規定未涵蓋巴士。運輸署早前指，預計明年將在700輛巴士的上層座位加裝安全帶和安全裝置，又期望能在3年內為大部分巴士安裝安全裝置。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌認為，巴士乘客可站可坐，要強制所有乘客佩戴安全帶有一定難度，但批評政府未有決心為所有巴士安裝安全帶，只在2016年後出廠的巴士才加裝，未有處理該年期前的巴士，促請政府盡快推出時間表。另外，他亦建議政府先為所有路程較長，跨區路線的巴士加裝安全帶，並教育大眾要有佩戴的自覺性。

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