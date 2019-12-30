探射燈：路旁廣「縱」危樹　恐再爆大車禍

路旁危樹叢生！日前上水巴士撞樹奪命車禍造成6死39傷，令人關注路邊樹木對車輛的行車安全。東網記者近日偕同專家走訪多區，發現有不少樹木的枝幹超出行人路延伸至馬路，大型車輛駛過時與樹木「擦身而過」，樹木滿布被撞「傷痕」，亦有樹木出現空心及受真菌入侵，隨時有倒塌危機。有專家批評，政府近年以欠缺樹木管理知識的人士管理樹木，導致危樹處處。

九龍塘窩打老道瑪利諾修院學校（小學部）門外，家長李先生表示，過去接送女兒時，發現校門外數棵樹木距離馬路甚近，且樹木上亦有被撞痕迹，擔心發生危險。東網記者日前與康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮在上址視察，發現校門外一棵綁上黃黑色警示膠帶的樹，部分樹幹已超越行人路欄杆，伸出馬路，與途經的車輛相距甚近，樹幹更有樹皮及膠帶被撞走。

該校門外另外2棵樹亦有類似情況，其中1棵樹身出現2個洞口，樹幹猶如中空。毗連小學1名校工指，2個月前有經過的貨車撞到樹幹，惟一直無人處理。張指，樹幹出現洞口代表相關部門修整樹木的手法欠佳，使傷口未有復原之餘更侵蝕樹身，而其中1棵樹亦被真菌感染以致樹幹出現菌絲，若再受到撞擊隨時有倒塌危險。

將軍澳影業路往清水灣的一段馬路，有樹木以約45度向馬路傾斜，伸出馬路部分枝幹明顯可見破口，張推斷為大型車輛撞擊所致，若不處理，只會繼續發生交通意外。

另外，何文田太子道1棵大樹與馬路相距不足1米，部分因撞擊而留下缺口的樹身綁有警示膠帶。張指，該樹樹身超過400毫米粗，如果有大型車輛撞上，隨時造成人命傷亡。

張又嘆道，本港近年出現多宗樹木意外源於人手錯配，認為許多意外其實可以避免，而每當有樹木出現倒塌危機時，若部門能多加巡查，由具備專業知識人士去做，問題就可解決。

九巴職員權益工會副理事長蕭有貴表示，駕駛巴士不時遇到大樹伸出行車線，或會釀成危險。

發展局發言人表示，當局正聯絡相關部門，了解上述3個位置樹木的健康情況，以作跟進。九巴發言人指，截至今年12月中，九巴過去3年牽涉路邊樹木的巴士損毀紀錄共有471宗。新巴城巴發言人則稱，會為行駛山路的巴士加設樹擋，而車長亦會匯報路旁有樹枝伸出的位置，給公司跟進處理。

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