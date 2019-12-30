Dr.東：精神病患者康復路漫長 葵涌醫院推支援計劃助重投社會

精神病患者康復道路漫長，除了持續管理病情，更要克服生活挑戰，葵涌醫院9年前起推行個案復康支援計劃，透過外展家訪定期跟進精神病康復者的復元進度，甚至在工作、住屋及人際關係方面協助他們重投社會。患思覺失調長達30年的陳女士，離院後精神病仍多次因生活壓力復發，5年前起參與個案復康支援計劃後，認識了一班同路朋輩，更考取保安牌重拾工作，令生活多了寄託。

葵涌醫院的二級職業治療師凌小柔任職個案經理，她指葵涌醫院的個案復康支持計劃主要服務深水埗及旺角區的重性精神病患康復者，服務對象主要由急症室、精神科專科門診、社署及一些社區中心轉介。該計劃由精神科醫生、護士、職業治療師及社工組成醫護團隊會檢討及評估康復者的病情進展，然後制定個人化的外展護理計劃。

一般來說，獲轉介參加個案復康支持計劃的精神病康復者多是缺乏社區支援的人，醫護團隊除了跟進其服藥情況，亦會在生活需要上協助他們重投社會。個案經理每月會家訪一次，並跟進每個個案至少1年。凌說，隨近年精神病個案上升，對外展服務需求亦增加，單是深水埗區，在上一年度已多達15174外展次數，旺角區亦錄得5280次，且按年增加。

53歲的陳女士患思覺失調多年，病情反反覆覆，身邊朋友不多，與家人關係又疏離，她從不敢與人傾訴，心裏的壓力積壓已久，曾3次舊病復發。她一四年參與個案復康支援計劃，將心事與個案經理分享，又積極參與計劃安排的團體活動，認識了一理同路人，擴闊了生活圈子。她說，自己居於10人共居的單位，廚房與廁所共用，鄰居之間不時有磨擦，心情會受影響，幸個案經理及時介入，疏導她的情緒，她的病情未曾復發，亦沒有再入院。

葵涌醫院社區精神科顧問護師葉淑嫻表示，目前團隊跟進中的個案約有5000，現時有140位個案經理，平均每人需同時跟進50多宗個案，她希望日後增撥人手，將比例縮減至1對40。她又指醫院今年再增加了6位朋輩支援人員，這些人都曾是患精神病的過來人，更懂得精神病康復者的需要。

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