去年逾百宗涉在囚羈押人士投訴　社協指懲教自查欠公允

香港社區組織協會民權教育中心今(30日)發表2019年《民間監察懲教制度週年報告》。報告指過去一年社協收到逾100宗涉及在囚人士及被羈留人士的求助及投訴，並就有關投訴及現時監獄制度的缺陷提出11個問題和建議，其中投訴機制和監獄智能裝置頗受社協的關注。

社區組織幹事蔡耀昌指出，今年收到投訴中涉及多個層面，包括監獄設施、食物、或是懲教官員的違規行為等。他表示，現有的監獄控訴制度靠投訴人向懲教人員口頭投訴、透過投訴調查組書面投訴、在太平紳士巡獄時舉手投訴、或填寫申訴專員投訴表格。惟因投訴的保密性不足，未能有效監察懲教人員的工作及避免投訴人被報復的風險。

蔡又指，如果犯人在囚期間作出投訢，多是懲教人員「自己人查自己人」，甚至沒有一個法定的機制監管，坦言：「仲無用過警察個監警會。」他援引懲教署去年的紀錄為例，340宗投訴和查詢中，只有81宗獲署方調查，最後更只得2宗投訴屬實，令人質疑投訴機制的有效性和可信度。報告建議懲教署設立獨立投訴機制，設監督員監察管理投訴機制，並引入投訴人及證人保護與保密機制。

對於現時懲教正在試行的監獄智能裝置，並計劃發展「智慧監獄」，蔡認為較多是為了方便管理犯人而設，而非由犯人權益、或更新角度出發，忽略在囚人士的福𧘲及發展需要。另外監察系統收集大量在囚人士個人資料，但未有公開私隱處理指引，為在囚人士製造了不必要的心理壓力。社協建議署方貼切地運用科技協助更生事務，如參考外國做法，為部分在囚人士提供平板電腦，讓他們有限度地接觸外界資訊、或了解獄中的不同訊息。

曾數次進入赤柱及大欖監獄、今年6月出獄的C先生表示：「(對在囚人士而言)投訴機制全部都係假咖！」他指出，若在囚人士希望向投訴調查組書面投訴，在向職員索取表格後，獄內的無形壓力大得無法形容，很多犯人在索取表格、甚至投訴後亦會因而退卻取消控訴。

他又指太平紳士的制度並不可行，雖然太平紳士到場巡邏時試食的飯餸不俗，但他們實際上獲得的蔬菜卻是連油和鹽都沒有加，直指制度無效監察監獄實況。問及近年正在推行的智慧監獄設施，他說：「你搞好個底先啦！環境又唔好伙食又差！宜家搞個d野簡直嘥氣！」