51%受訪港人今年不開心　72%人對來年前景沒信心

51%的受訪者表示今年過得不開心，較上年度增長20%，創調查歷年新高。

香港面對中美貿易戰及本地暴力示威影響之下，造成外憂內患的局面，不少市民對香港前景感到擔憂。有調查指逾50%市民於今年過得不開心，更有逾70%受訪者表示對香港來年整體發展表示沒有信心。

香港研究協會於本月16日至26日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問1175名18歲或以上的市民，了解受訪者對本年的滿意度及對下年香港的前景信心。

調查顯示受訪者對今年工作和學業、個人生活、身心健康、香港經濟環境、民生狀況及政治環境等6個範疇的滿意度全線下跌，滿意淨值(滿意度減不滿意度)全為負值。其中，受訪者對個人生活滿意度的滿意淨值跌幅最為顯著，下跌34%。此外，有51%的受訪者表示今年過得「頗不開心」或「非常不開心」，較上年度增長20%，創調查歷年新高。

不少受訪者亦不看好香港來年整體發展，有72%受訪者對香港來年整體發展表示「無信心」，較去年增長20%，比例為歷年最高。另外，香港來年整體發展的5項指標，包括個人前途、香港的就業前景、經濟前景、民生狀況及政治環境改善的信心淨值(有信心減無信心)均創新低。

另調查結果顯示，約50%受訪者看淡來年的樓市及股市，分別有52%和48%的受訪者對來年樓市和股市感到悲觀，反映不少市民的投資意欲持續低迷。