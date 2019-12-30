六旬漢上周確診感染退伍軍人病　今年共錄得103宗個案

衞生署衞生防護中心今日(30日)公布，一名60歲男子上周確診感染退伍軍人病，而截至前日(28日)，今年共錄得103宗個案，而前年及去年則分別有105宗及72宗。防護中心強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

防護中心於本月22日至28日期間，錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名60歲男病人，他過往健康良好，居於沙田區沙田第一城29座。防護中心發言人說：「署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。」

發言人續表示：「男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。」

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。