地盤工大廈梯間涉性侵3女網友　12歲受害人稱被裸照威脅

24歲地盤散工黃子軒被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友，案件今(30日)在高院續審，其中指稱曾與被告在大廈梯間性交的12歲女童Y作供。辯方盤問Y時指，被告當日與Y到便利店只是買啤酒，沒有買避孕套，但Y否認。辯方又指Y提及的很多細節與涉案大廈閉路電視紀錄不符，包括所到的樓層，Y則解釋可能記錯或眼鏡不夠度數眼花睇錯。

控方於庭上播放Y的錄影會面紀錄，指於去年暑假在Facebook認識被告，並在其後與被告談4小時後答允成為其女友。直至去年10月6日她答允被告到屯門與他見面，且與他先到便利店，並見到他買避孕套並放在褲袋，其後被他帶到一大廈梯間，且被他捉着右手及與他性交。

Y指當時有嘗試推開被告及叫痛，但被告沒有理會，被告亦有戴上避孕套與她性交。被告帶她乘搭巴士時她曾告知被告「唔想做呢啲嘢」。至10月8日，被告稱想要Y的半裸照，她遂於洗澡時拍下一張半邊身的裸照傳給被告；同月13日，被告要求Y到屯門與他見面，否則會在網上發布其裸照及分手。Y因不想分手且擔心裸照外洩而在同學面前哭泣，最終同學得悉事件。她又指曾告訴過被告當時她只有12歲。

辯方盤問Y時，她承認沒有見過被告便答允與他拍拖，解釋因「溝通過後覺得佢幾好就同佢一齊」。Y又承認在被告之前亦曾有男友，並與對方曾有親密行為，不過她後來主動提出分手，她又指怕責備故沒有告知母親，但其後被母親發現，她有向母親稱曾與前男友攬攬錫錫。案件下午續審。