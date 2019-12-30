警稱見到2男女接觸處理海報　質問下改口無睇到男被告張貼

反修例風波爆發以來，有關宣傳海報遍布各區天橋和隧道。一對年輕男女涉嫌於8月在青衣街頭張貼3幅反修例海報，被票控在政府土地未經准許展示海報。該對男女否認控罪，案件今(30日)在西九龍法院開審，控方傳召一名警員作證。

同是24歲的男子何志程及女子郭曉楠今沒有到庭應訊，他們被控於今年8月5日傍晚6時20分，在政府土地，即青衣青荃路張貼3張1米乘40厘米的海報，惟他們事前並未獲政府當局批准。

控方傳召警員劉奕鵬作供，劉稱他在警車上沿青泉路巡邏時，注意到行人路欄杆處的兩名被告，警車逐漸減速至與被告擦身之際，劉看見被告正在張貼海報，共3張海報被貼。劉遂喊停車，惟待劉下車並接近欄杆處時，兩被告已不見蹤影；當劉往行人路旁樓梯下方察看時，見兩被告已轉移到別處張貼海報。劉跑近樓梯口，截停並質問被告是否知道不可貼海報，被告回覆他「我哋只係表達訴求」，期間有在場人士起哄，場面一度混亂。待警方增援控制場面後，劉記錄被告的個人資料，通知他們將以傳票方式檢控其張貼海報，餘下7張尚未貼海報亦被警方取走作證。

盤問下，劉稱曾收到電台指示，需留意有沒有人張貼海報，當日他受命巡察南北橋一帶的交通，以防有人堵路，涉案地點正是北橋。辯方質疑劉是否目擊整個張貼海報的過程，劉強調看見被告「接觸」和「處理」海報，惟裁判官指劉的說法抽象，他應具體地描述整個過程。其後劉稱他沒有看見男被告張貼海報。