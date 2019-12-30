政Whats噏：區選開支申報　郭卓堅最慳僅$8

區議會選舉開支申報陸續公開，有「長洲覆核王」之稱嘅郭卓堅，原先決定參加區議會離島區長洲選區，後來又決定退選，佢嘅選舉開支僅8元，屬於交通費，分別係遞交同取消參選申請嘅來回船費，可能係今屆區選當中最低消費嗰位。

選舉開支使得較少嘅，仲有2018年參與立法會新界東地區直選敗陣嘅趙佩玉，原定參選沙田區議會水泉澳選區，最終因提名不足而被取消資格。按佢遞交嘅選舉開支，總共用咗395元，當中60元是影證件相支出、海報同易拉架就用咗135元，仲有200元的士錢。

雖然喺西貢運亨選區成功連任、但失去立法會議席嘅范國威(Gary)，總支出差唔多5萬元，個人開支大約1500元，包括專業形象相片同埋相片沖印，請咗5個人做代理人同選舉助理，佢哋人工加埋大約8000元，使得最多嘅選舉廣告開支，一共花費近34,000元，主要透過社交平台進行宣傳，而選舉捐贈有約800元，物品包括小冊子、肩帶、誓師大會背幕、候選人有名直幡同T恤，係所屬政黨新民主同盟捐畀佢嘅。

喺西貢區議會環保北選區連任嘅方國珊(哪吒)，選舉開支同樣接近5萬元，畀咗大約11,000元作為5位代理人及選舉助理嘅薪金，花費最多嘅部分亦係選舉廣告開支，大約32,000元，6個小巴車身廣告大約4700元，其中5個係舊物重用，選舉捐贈就係協助佢宣傳嘅1部車輛，服務價值2000元。至於雜項開支近2000元，包括食環署移除宣傳品罰款600元，仲有大約340元嘅小巴站站牌租用費。

當選南區區議會薄扶林選區議員嘅司馬文，總開支近64,000元，差4000元就屆選舉開支上限，個人開支大約6000元，包括影相同曬相費約1000元，其餘5000元係設計費用，用18,000元請咗一位選舉代理人，使得最多嘅同樣都係選舉廣告開支，花費大約26,000元，其中近9000元係選舉期間嘅小巴廣告，選舉捐贈僅得8元，有3元係透過電郵發出採訪邀請同新聞稿，另外5元係服裝費用。