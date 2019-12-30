涉扮內地豪客盜卡購750萬金飾　港男否認欺詐

港男疑2年前身穿名牌、化身內地「大款」到中環國際金融中心的金行，向店員稱要「辦個土豪婚嫁」，並出示600多萬元人民幣(約750萬港元)的價碼，要求店員拿相若的金鑽飾，再涉以他人帳戶的偽造內地銀聯卡「豪刷」750萬港元買下金鑽飾後逃之夭夭。內地的真正卡主接到銀行通知其信用卡有巨額消費，才報警揭發。港男事後被捕，今(30日)於區院否認一項以欺騙手段取得財產罪受審。

被告馮俊傑(30歲)，被指於2017年4月12日在中環國金中心商場內周生生珠寶金行內，虛假地表示自己是一張中國工商銀行銀聯卡的卡主，不誠實取得價值752萬多元金飾。

當日接待的店員供稱，一名身穿burberry格仔恤衫，頭戴鴨舌帽的高瘦男子表示要「辦個土豪婚嫁」，其後出示一幅相片顯示出逾600萬人民幣的金額，稱「大約係果個金額」，亦要求100萬左右的鑽飾。男子自稱在國內經營酒店，店員認為他說得「似模似樣」。金店經理曾要求該男子出示身份證，並核對證件上樣貌。店員邀該男子登記成會員，男子寫名字時寫上「馮正杰」，店員見與身份證上名字有別而查問，他解釋是繁簡字體之別，男子付款後曾離開，同日晚上再回店取貨離開。店員稱因「未試過有咁大單生意」，故印象深刻。

控方開案陳詞指涉案的銀聯卡為一張偽造的借記卡，帳戶真正持有人案發日身在南京，收到銀行通知而驚悉事件及報案。警方翌年8月23日於赤柱東頭灣道白沙灣懲教所內拘捕被告，被告警誡下否認犯案。