政府兩邀營辦無回應　香港仔至長洲渡輪元旦起停航

翠盈船務早前由於經營環境困難、乘客量低，即使政府資助亦未能維持收支平衡，向運輸署提出停辦香港仔至長洲的渡輪航線。運輸署今日(30日)表示，經兩次邀請遞交競投興趣表達書後仍沒有接獲任何申請，宣布行駛香港仔至長洲之間的渡輪航線將於後日(1月1日)起停航，受影響乘客可改乘中環至長洲的離島渡輪航線。

運輸署表示，香港仔至長洲航線營辦商翠盈船務因經營虧損而提出停辦通知後，署方於10月和12月分別兩次邀請公眾遞交競投興趣表達書，以延續該渡輪服務。在首次邀請時沒有收到表達意向書後，運輸署在第二次邀請競投時已放寬班次及船隻載客量要求和縮短營運時段，希望有助減低營運成本，但直至上周一(23日)截止時仍沒有接獲任何意向書。

署方指，如將來有營辦商有興趣經營渡輪航線，可向運輸署提出申請，署方會按既定程序考慮有關申請，包括邀請有興趣人士遞交競投興趣表達書。營辦商已在有關碼頭及渡輪上張貼告示通知乘客停航的安排，運輸署會密切監察渡輪停航後的乘客需求，並與有關營辦商商討，在有需要時加強中環至長洲渡輪服務。