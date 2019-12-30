上水2男闖銀行理財中心刑毀　便衣警跟蹤擒1人

上水中心商場地下一間銀行理財中心，今日(30日)下午1時許，2名男子突然闖入上址並取出鐵錘，不由分說猛扑入票機及燈箱破壞，多名途人見狀報警。上水分區特遣隊便裝警員接報趕至，發現一名疑人登上一輛新界的士逃走，於是不動聲色尾隨跟蹤。其後，的士駛抵一公里外的天平邨天明樓對開，警員趁疑人落車時，衝上前將他制服拘捕，疑人留下一個黑色袋於後排座椅上。

疑犯上衣胸口位置有血漬，報稱手部受傷，由救護車送院治理，經治療後再被押返警署協助調查，期間警員欲用紙張遮蓋其臉孔，但疑犯左閃右避拒絕，揚言「我驚畀人掟落海」。

另一方面，有警員持盾牌在理財中心外戒備，並封鎖現場調查，正翻查「天眼」了解案發經過，以及追緝另一名在逃男子歸案，案件列作刑事毀壞。現場所見，理財中心的玻璃上遺有血漬。

有網民指新都廣場、上水中心及上水名都一帶沿路均有血漬；亦有網民指於事發時，目擊一名男子由沿天橋由新都廣場步往上水中心，期間一邊「揈」手，一邊自言自語，地面都是血漬。未知該男子是否與上述刑毀案件有關。