蕭源串謀洩試題案　考評局指非主考員不應知評分準則

著名中文科補習導師蕭源，被指串謀兩名擔任中學文憑試中國語文科口試主考員的大學同學，分別向蕭洩露試題和評分準則，以供蕭在Facebook發布試題和應考策略，三人合共被控兩項串謀公職人員行為失當罪。另蕭的妻子蔡怡擔任中文寫作考試監考員時，涉嫌借故到洗手間，並用手機將試題洩露給蕭，被控一項公職人員行為失當罪。上述4人都否認控罪，案件今(30日)在屯門法院續審。控方播放蕭源的中文口試攻略片段，提及主考員會議的內容包括評分準則，惟有考評局職員供稱，非主考員不應獲得及發布該些資料。

4名被告包括蕭志勇(即蕭源，42歲)、張國權(43歲)、吳宏樑(43歲)和蔡盈盈(即蔡怡，33歲)。蕭和蔡在案發時是現代教育的中國語文科導師，張、吳分別在佛教沈香林紀念中學和香港華仁書院任教中文科。

控方今傳召考評局評核發展部經理葉子彬作供，指考評局提供給主考員的文件內，提及要將資料保密，否則或干犯刑事案。葉於2016年2月底曾主持主考員會議，被告張國權亦有參與，會上重申保密規定，評分手冊亦列明主考員到達試場後需關手機和傳呼機至考試完結。葉續指在當屆考試曾收到有關試題洩漏的投訴，並參與調查。因文憑試對考生的前途有很大影響，試題外洩勢影響考試公信力和學生福祉。

葉在盤問下指，每一節考試均設3至4輪考試，考生到達試場後不可使用通訊裝置。葉同意首輪考生完成考試後離開，試題有機會被公開，但若所有考生均嚴守不可使用通訊裝置的規定，就不會造成不公。

另一評核發展部經理胡美芬指，她負責2017年的口語主考員會議，第三被告吳宏樑有參與。控方向胡展示首被告蕭源和吳於前年的WhatsApp通訊紀錄，指兩人的對話涉及會議的資料，其中蕭於3月4日問吳當日開會的時間和地點，稱：「我要扮我有去。」吳應要求回答。蕭於3月7日再找吳，稱正準備口試攻略，並於2日後邀吳觀看仍未「出街」的攻略影片，吳觀看後回覆：「相當唔錯。」控方隨即在庭上播放蕭該片段，內裏多次提及上述會議中官方對評分等原則。

胡確認3月4日是會議舉行日子，指蕭沒有參與該會議，亦非主考員，不應該取得並發布考試資料，吳亦不應洩露會議內容。胡指片中用字是考評局所用的，她認為評分準則涉及常識，但對看過片段的考生有用。聆訊明日(31日)繼續。