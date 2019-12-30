科大團隊連場戰日韓機械人大賽　摘亞冠殊榮

香港科技大學機械人競賽團隊分別在今年9月和10月，出戰日本的人型機械人格鬥賽和南韓的國際機械人大賽，在自動機械人組別和運動舞蹈項目勇奪亞軍和冠軍殊榮。其中日本的「ROBO-ONE大賽」是全球最大的人型機械人格鬥賽，除考驗機械人自動格鬥技能，還首次引入了識別篩選初賽制，要求參賽機械人能根據5個不同狀況，包括放置水瓶在機械人前面、裁判站在機械人前面、對手機械人站立和倒下作出反應，要求更高的機器學習能力。

ROBO-ONE大賽的自動機械人組別賽事，吸引18支不同國家的隊伍參加，包括日本、台灣等。5名來自不同工程學科包括計算機科學、計算機工程、電子工程及機械工程的同學，進行幾個月的設計，製作一個可嚴格控制步態且尺寸最佳的機械人，更可應對任何環境和類型的對手。由於團隊初次參賽，比賽過程中遇到不少挑戰。他們最後得亞軍及Dynamizer特別賞。團隊計劃調整設計後，明年2月參加下屆比賽。

同組人亦在10月的南韓國際機械人大賽(SRC-IRC)中，運動舞蹈項目奪冠。比賽要求參賽者為2個人型機械人編寫程式，讓它們在1至3分鐘內為一首歌曲伴舞。科大團隊發揮創意，憑穩定性、合拍獲得分，戰勝另外11支不同地區的團隊，贏得冠軍。