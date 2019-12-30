逾8成市民不滿今年發展　近6成人料情況惡化

逾8成受訪市民不滿香港過去一年的發展。

香港民意研究計劃今午(30日)發表市民對2019年回顧及2020年前瞻的調查結果，發現逾8成受訪市民不滿香港過去一年的發展，滿意的只有9%，情況是自1992年底調查開展以來最差。至於來年方面，有近6成受訪市民預期香港整體發展會惡化，預期會改善的有23%。

香港民研於本月18日至23日，以隨機抽樣電話訪問形式訪問了1067名市民。結果發現，有18%受訪者認為政府來年需要處理政制問題；其次是政府需要就警方相關問題成立獨立調查委員會，佔14%。另有11%受訪者認為政府應回應五大訴求。至於認為政府應止暴制亂、處理房屋問題、經濟問題等分別不足一成，在去年同一時期有41%人認為政府應處理經濟問題，政制問題只有6%。

調查結果發現有58%受訪者於過去一年感到生活不快樂，感到生活快樂的僅兩成受訪者；同時有65%受訪者的新年願望與社會有關，而與個人有關的不足一成，只有9%。

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國認為，現時問責官員中沒有人有決心、能力和意志處理當前社會問題。正常政府有高官問責制，現卻沒有官員下台。

香港民研於本月中就新一屆區議會工作進行調查。結果顯示，有約44%受訪者認為區議會應促進民主，其次為政策創新，有近29%受訪者支持，其後為跟進個案和提供福利娛樂，分別為約18%和近6%。結果反映市民希望區議會有轉變。