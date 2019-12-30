涉逼孕婦辭職　僱主判罰款逾13萬兼付原告訟費

鋁窗工程公司女文員2016年懷孕後通知僱主，指稱自此受到僱主不斷施壓迫她自行辭職，更揚言她若繼續留任便「唔會有好日子過」。女文員胎死腹中後，僱主仍堅持要她辭職，最終更將她「炒魷」，兼要她替自己草擬解僱信，在信中寫上「工作表現不佳」。女文員認為該僱主歧視她，她更因受壓而失眠，兼頭部出現斑禿，她遂向平機會投訴。平機會早前代表她入稟區院，指控該僱主違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，向對方追討感情及收入損失17萬港元的一般賠償，以及懲罰性賠償。

案件今年9月在區域法院審訊，區院法官余啟肇聽取證供後，延至今日(30日)頒判詞，裁定女原告人秦秀清勝訴，被告長鴻鋁窗裝飾工程有限公司須向她賠償感情傷害、收入損失及懲罰性賠償，合共13.3萬港元，法庭下令被告須在14天內向原告發出僱用證明。

此外，法官批評代表被告公司的股東及董事陳漢龍採用橫蠻無理，及無的放矢的抗辯手法處理本案聆訊，面對原告懷孕這鐵一般的事實，陳先生反過來誣衊醫生製造假文書假證供支持原告詐騙僱主；陳先生又對主審法官及代表原告的平機會主任等人作出毫無理據的嚴重指控。法官指，由於陳先生在本案聆訊中表現完全不合理、令人厭惡，為原告及其法律代表帶來不必要的壓力，按照《區院法院條例》，本案具有特別情況，法官下令被告須向原告支付所有訟費。