政Whats噏：陳健波新年願望　冀港人唔做政治奴隸

陳健波話佢嘅願望係希望政府有錯要改，亦希望香港人唔好再做政治奴隸。

即將踏入2020年，大家有乜新年願望？估唔估到立法會保險界議員陳健波(波哥)嘅願望係乜？佢希望政府有錯要改，亦希望香港人唔好再做政治奴隸。

聽到波哥嘅新年願望，相信大家都估到佢講緊過去半年反修例惹起嘅風波。佢今(30日)喺Facebook上載咗一段短片，話2019年對香港人嚟講，若果有得選擇，寧願下半年從未發生，佢覺得最痛心嘅係香港失去一直引以為傲亦理所當然嘅核心價值，包括互相尊重同包容、崇尚有秩序有禮貌同抗拒暴力等。

香港出現咁重大轉變，波哥直指係港人經歷咗一次有組織、有陰謀嘅思想控制，同時透過國際組織煽情嘅文宣，頻密地用半真半假嘅資訊，透過社交媒體廣泛發布，令人產生恐懼、仇恨同憤怒，繼而產生偏執嘅諗法，以為自己受到好大壓迫，甚至要用暴力嚟反抗，即使部分人唔去抗爭，但亦支持其他人咁做。

跟住波哥就講到新年願望，佢希望政府明白香港人，尤其係年輕人，喺經濟衰退下嘅擔憂，政府要敢於擔當、擇善固執、有錯要改，亦希望香港人回復理智，唔好在明在暗幫助暴力，令香港可以平靜落嚟，重新上路，香港人唔好再做政治奴隸，明白家人嘅親情同朋友嘅友情，遠較政治更重要同更有意義。

波哥咁苦口婆心，亦講咗點樣先可以走出困局，唔知政府同市民聽唔聽得入耳呢？