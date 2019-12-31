6旬男與家人經營便利店僅3月　追偷酒南亞賊反被踢傷賠命　

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽德署理警司，就一宗盜竊及謀殺案講述詳情，當晚(28日)7時半左右，元朗擊壤路17號一間便利店內，一名姓鄧61歲男店員，與一名女同事於上址工作期間，發現一名南亞裔男子懷疑偷走店內兩罐約值31元啤酒；2人立即尾隨追出，跑至大約距離該店50米遠，至近喜利徑與元朗安樂路交界，將賊人追及。

據知，鄧目睹賊人身形頗為健碩，擔心會遭其傷害，遂拔足往回跑；詎料賊人未有繼續逃走，反向鄧啣尾窮追，未幾追及鄧，鄧其時失足跌倒在地，遭賊人用腳猛踢頭及胸部，致其後腦撞及地面血流如注，賊人趁機逃去，途人見鄧重傷昏迷在地上，報警求助。

鄧由救護車送院搶救，留醫期間一直昏迷不醒，警方當日根據初步調查後，將案列為盜竊及傷人，並追查賊人下落。負責追查探員根據現場天眼錄影片段及目擊者提供資料，鎖定涉案賊人身份，並於案發翌日(29日)傍晚6時，在擊壤路拘捕涉案南亞裔男子。

被捕疑犯27歲，巴基斯坦籍，持香港身份證，報稱無業，有黑幫背景。及至昨日(30日)下午3時31分，案中遇襲的鄧被證實傷重不治，警方將案改列盜竊及謀殺案，案件由元朗警區重案組跟進，而涉案巴漢將被落案控以謀殺及盜竊。

歐陽德又表示，男死者工作的便利店，由其家人以家族式特許經營，其子為店舖負責人，今年9月始開業，而涉案巴漢並非居住便利店附近，但曾多次到該店光顧。此外，警方亦呼籲市民如有關於該案任何資料，可與警方聯絡。