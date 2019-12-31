發明熱力及二氧化碳感應系統　中六生獲創業潛能獎

本港商場長期開冷氣，大部分無恒溫裝置，人流少時凍冰冰，人多時卻很侷促。匯知中學中六生汪梓煒，構思一款可感應人流及二氧化碳含量的系統，紅外線熱成像鏡頭或二氧化碳檢測儀可分別測量溫度及二氧化碳，當超過或低於標準，系統就可調校溫度及送風，令顧客感到更舒服，亦可減省用電，而每個裝置的成本不高，只需約2500港元。

汪所設計的系統名為「人流從此不一樣」，以熱成像鏡頭拍攝商場顧客人流，儀器會感應熱源，從而了解現時人流情況，而已連接鏡頭及系統的電路板，就可以調校空調系統送風。他以這構思參加「賽馬會浩觀青少年創業潛能大獎」，並獲得銀獎。汪得獎後沒有將構思「擺埋一邊」，並打算優化系統，將之加入二氧化碳檢測儀，檢測商場內的二氧化碳濃度。

根據美國國家職業安全衞生研究所的資料顯示，600PPM或以下是一般可允許的二氧化碳濃度，但超過1000PPM即二氧化碳濃度高，換氣不足。在空氣質素差的環境，人容易感到疲倦、注意力不集中，甚至不適。汪曾到油塘、鯉魚門商場及觀塘的商場量度室內的二氧化碳含量，而在觀塘一個商場走廊的3個地方，檢測出超過1000PPM的水平，其中在一個走廊人較多的位置，更測出1645PPM。

汪梓煒設計的系統成本不高，熱成像鏡頭、二氧化碳檢測儀及電路板的成本約為2500港元，商場可在不同位置安裝上述感應器，他又說︰「人多、人少都可以裝，一條走廊裝一、兩個，人多可以送多啲風，人少可以調低啲。」他表示，系統有改善之處，如可設計出更人性化的介面，方便商場管理人員使用。