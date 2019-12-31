巴士小巴港鐵輪住加價　交補元旦加碼變掩眼法

利民政策隨時變掩眼戲法！為減輕市民出行負擔，公共交通費用補貼計劃元旦(1月1日)起會加碼，其補貼比例及上限都有所增加，成為交通政策中最大的一粒「糖」。不過，所有專營巴士、數條渡輪路線以至逾百條綠色專線小巴路線已向運輸署提出加價申請，尚未計算港鐵每年根據「可加可減機制」的加價。有立法會議員批評加碼措施只為掩護各公共交通工具加價，形容只是「左手交右手」的掩眼法，認為是次補貼加碼無法幫助市民，促再次提高補貼額，並降低、甚至取消申請門檻，讓更多基層市民受惠。

明日「交補」將實施優化政策，將補貼比例由四分一增至三分一，補貼上限亦由每月三百港元增至四百港元，屆時政府每年的總補貼金額將由現時約廿三億港元增至約卅一億港元。政府料每月有二百二十萬人受惠，每人每月平均可獲補貼亦有原計劃的七十至八十港元，增至一百至一百一十港元。

不過，政府雖一方面增加「交補」，惟大批公共交通工具已排隊等候瓜分這粒糖。根據運輸署資料，政府正處理九巴龍運、新巴城巴及新大嶼山巴士的加價申請，申請加幅達到百分之八點五至十二不等。至於綠色專線小巴路線方面，該署今年共接獲一百一十四條路線加價申請，其中七條已獲批，加幅最高為來往馬鞍山耀安及火炭的801線，加價八毫。該署亦已批出兩條渡輪的加價申請，仍有三宗申請正在處理。至於港鐵料會按往年做法，在三月底左右根據物價指數及運輸業工資變動制訂新加幅。

實際上「交補」推行至今近一年，效果亦未如預期。政府當時料每年耗資廿三億港元推行該計劃，但首十一個月補貼總額僅十七億二千多萬港元，平均每月總補貼額為一億五千多萬港元。以平均數推算，十二月份的補貼額亦會在兩億港元以下，全年總補貼額料不超過廿億港元，即有至少三億港元的餘額。其首十一月平均受惠人數約二百一十四萬人，亦低於預期的二百二十萬人，在近月反修例示威下，受惠人數更有下跌趨勢，其中十月及十一月均不超過二百萬人。

立法會議員郭家麒指，政府一方面為「交補」加碼，一方面繼續同意各項公共交通工具加價，明顯是為財團掩飾加價的做法，以免觸起民意反彈。他稱今次加碼只是變相鼓勵市民多使用交通工具，與促銷無異，市民使用港鐵的開支最大，而港鐵每年都加價，政府作為港鐵最大股東，變相是左手交右手。至於計劃一年所剩的餘額，郭認為可再加碼，如增加補貼額及取消門檻限制，才能真正幫助市民。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，對於政府沒有下調「交補」門檻感到失望，形容政府是本末倒置，因現時能夠「拎盡」補貼上限的市民只佔極少數，政府即使提高補貼上限，受惠的人數亦不多，反之下調門檻便可令更多未能受惠於「交補」的市民亦能獲益。翻查資料，「交補」實施首十個月，能夠「拎盡」全數三百元補貼的人士，只佔領取補貼人士總數的百分之○點○四，即大約八百八十人。

首11個月交補補貼總額及受惠人數

月份/ 補貼總額(港元)/ 受惠人數

1月/ 約1.86億元/ 約235萬

2月/ 約1.21億元/ 約194萬

3月/ 約1.82億元/ 約236萬

4月/ 約1.53億元/ 約218萬

5月/ 約1.71億元/ 約226萬

6月/ 約1.58億元/ 約220萬

7月/ 約1.7億元/ 約222萬

8月/ 約1.63億元/ 約215萬

9月/ 約1.57億元/ 約217萬

10月/ 約1.41億元/ 約199萬

11月/ 約1.22億元/ 約180萬

總額/ 約17.24億元

平均受惠人數/ 約214.7萬人

資料來源：運輸署