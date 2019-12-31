東方日報A1：元旦又遊行　香港行衰運

全港經歷黑暴亂港半年未止，網民今晚發動除夕倒數示威，勢必爆發跨年「裝修」混戰！民陣翌日接力舉行元旦遊行，由銅鑼灣維園前往中環遮打道，以「毋忘承諾，並肩同行」作遊行旗號，獲警方發出不反對通知書，但網上隨即流傳「毋忘報仇，全城裝修」改圖，黑暴勢力隨時再次騎劫。民陣要求警方起步前有任何特別情況，先通知民陣處理；警方反指當集會及遊行不再安全時有可能有需要解散活動。有關注組織指大遊行演變成大混亂早有前科，難以理解警方為何批出相關不反對通知書，直指暴力衝突不單止在跨年爆發，甚至蔓延至農曆新年，擔心香港就此玩完！

民陣計劃明日在港島舉行元旦遊行，是繼本月八日舉行的國際人權日遊行後，再獲警方發出不反對通知書。警方會開放遊行路線西行全線及部分電車路線作遊行，東行則作緊急車輛及部分車輛行駛之用。遊行將會由維園中央草坪出發，至中環遮打道行人專用區，召集人岑子杰昨表示，明日下午二時集合，三時出發，但如果人數眾多可提早起步。他已向警方表達如起步前有任何特別情況，應通知民陣處理，而非像月初的遊行，未起步就舉黑旗及警告施放催淚彈；他亦引述警方指，如果遊行期間出現破壞商店等行為，警方會嚴厲執法。

民陣副召集人陳皓桓昨在記者會亦指收到警方訊息，指網上流傳將民陣遊行海報的「毋忘承諾，並肩同行」改為「毋忘報仇，全城裝修」。警方要求民陣就該圖作出澄清，否則遊行發起人和代理人會有法律後果。陳指，相關圖片並非由民陣發出，又指民陣的資訊只會在社交媒體發布，反指警方可透過社交媒體查閱民陣的言論。

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨表示，感謝民陣就海報及早作澄清，歡迎民陣與暴力割席，令別有用心的人不能得逞。他又呼籲不要協助掩飾及美化暴力行為。民陣及後再發表聲明，對於警方指「歡迎民陣與暴力割席」的言論百思不得其解，重申一定會與警察的暴力割席。

「廿三萬監察」發言人王國興直言非常擔心元旦遊行會令全港陷入大暴亂。他指由民陣申辦的遊行過往有出現混亂的前科，主辦方雖有責任作制止，但亦反映他們未必能自行處理到特別情況。王認為若屆時不幸出現亂局，警方就惟有依法執法，止暴制亂，以保市民安全。

他又指過往不少遊行吸引人群聚集，結果易有黑衣人從中「搞事」。他無奈表示難以理解警方為何批出相關不反對通知書，「遊行安全問題可謂毫無保障，亂局往往都控制唔到！」王憂心本港一踏入新一年就因遊行掀起混亂，亦料反修例風波的亂況蔓延至農曆新年亦未止息，「如果元旦就咁大鑊，香港都玩完！到時農曆新年就黑衣人同港人『開年』，咁香港仲有咩希望日後回復平靜？」

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