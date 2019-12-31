修例風波：除夕夜港九多處封路

警方除夕港九地區作多項封路安排。警方指，港島區封路和人流管制措施集中在銅鑼灣、中環及灣仔區；至於九龍區方面，據了解，警方會按照今年平安夜的布防格局，僅針對九龍公園徑，以及廣東道至九龍公園徑一帶的北京道進行封路安排，屆時相關的封路區域將會取消行人專用區，讓警方安排警力於該處布防，預防倒數前夕就發生衝突事件。

港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏表示，銅鑼灣區首先在下午四時至午夜零時封閉景隆街以東的駱克道、東角道及一部分記利佐治街，入夜會按人群情況再作封路安排。中環蘭桂坊方面，警方先於今日下午二時至翌晨六時，封閉一部分德己立街、威靈頓街及榮華里等；次階段則由下午六時至翌晨六時封閉一部分德己立街、雲咸街、士丹利街、皇后大道中及下亞厘畢道等。警方亦強調，若蘭桂坊出現突發情況，會考慮封鎖該處與附近區域。

另外，蕭奕騏表示，灣仔北一帶今晚九時起會按需要封閉部分道路，包括灣仔會展的菲林明道以西的會議道、博覽道、博覽道中、博覽道東、龍和道、龍合街及立法會道。至於中區方面，警方則會按人群需要封閉添華道、愛丁堡廣場、耀星街、民光街、民輝街、一部分民耀街及中環碼頭總站。