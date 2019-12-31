探射燈：單車滑板爭路　隨時炒到飛起

政府空談單車友善，耗資1700萬港元的天水圍單車匯合中心因隔涉及配套不足，被稱為「最廢單車公園」。市區多個單車公園亦被揭問題多多，柴灣一條「蚊型」單車徑又短又窄，單車滑板大亂鬥，幼童險撞車場面時刻上演，毗連偌大休憩處空地卻不准騎車；小西灣的單車徑位置偏僻無人問津，淪為長者散步場所；觀塘一個單車場卻日久失修，入口堆積垃圾。單車團體促當局檢視單車友善政策，在海濱及市區規劃專用單車徑，加強推廣綠色出行。

柴灣怡盛里臨時休憩處設有蚊型單車徑，只長約120米，供騎單車及滑板使用者共用，帶兒子到公園踩單車的李先生坦言，不時目擊小孩在狹窄的單車徑發生碰撞受傷，惟毗連單車徑的空地卻是個單車禁區，建議康文署將空地與單車徑整合。

該單車徑使用者甚多，有男童使用滑板車時，險與一名踩單車幼童相撞；亦有女童踩滾軸溜冰絆倒時險被單車撞及。同區的小西灣道花園則設有一條長240米的單車徑，雖然設施較新、空間偌大，卻因場地位置偏僻，僅有4至5名小童踩單車及踏滑板車，反而同場有長者在散步。

灣仔摩理臣山道遊樂場的單車場則屬極限運動場，設有斜道予滑板使用者，同時准許踩單車；當滑板高手進行高速滑行及跳躍，同時有小童騎着單車穿插，險象環生。

觀塘功樂道遊樂場的單車場日久失修，入口處堆積2大袋垃圾，牆角處處狗隻尿漬，場內指示牌油漆脫落，燈柱亦有嚴重銹漬，單車徑路面因欠保養而出現多處爛地及破損，對使用者構成危險。

三加一單車同學會創辦人劉錦滿指，除慈雲山蒲崗村道公園的單車徑外，本港大部分單車公園主要為兒童和初學者而設，惟康文署在設計和管理上都未必能周全考慮到單車使用者的需要。他建議政府可以「先易後難」的方式建構單車友善的環境，如於海濱或馬路旁規劃單車專用道路。

康文署發言人指，天水圍單車匯合中心的部分設施已開放使用，單車租賃服務及小食亭則連同於今年9月開放的元朗市單車匯合中心一併準備招標事宜。署方在策劃或提升單車設施時，會考慮區內人口、市民喜好及對配套設施的需求等多方面因素，同時亦會徵詢體育團體、區議會及其他持份者的意見。

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