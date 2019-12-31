Dr.東：嶄新免疫脫敏治療　8成鼻敏感患者好轉

研究顯示，本港每3個小學生就有1個患有鼻敏感，可見問題十分普遍，加上不少鼻敏感患者同時出現其他合併過敏徵狀，如濕疹、哮喘、或眼敏感等，對日常生活造成影響。有私家醫院引入脫敏免疫治療，經過為期兩年的研究，發現該治療相比起傳統治療組，可顯著紓緩塵蟎引起的敏感症狀，同時減低其他合併過敏徵狀，根據臨床統計，近8成人的過敏徵狀可以在3年內顯著減少，效果可以持續10年以上。

研究由養和醫院過敏研究中心進行，是本港首個有關脫敏治療的研究，共分析了120名5至56歲、患有塵蟎鼻敏感的患者，其中一組進行脫敏免疫治療，另一組進行傳統治療，在1年的觀察期後，研究團隊發現進行脫敏免疫治療病人的鼻敏感嚴重程度，在1年內下降了近54%，反之，傳統治療組只下降約7%；前者並能有效改善病人哮喘、眼敏感、及濕疹等徵狀，減低類固醇及抗組織胺藥的使用。

帶領研究的養和醫院過敏病科中心主任李德康表示，本地的成人過敏專科醫生數量極少，連同他本人亦只有2人，有許多本地醫生在接觸到患者時，較少轉介到成人過敏專科接受醫治。養和醫院過敏病科名譽顧問醫生陳偉明則表示，該治療方法在香港已推行多年，治療了約400名病人，除塵蟎引起的敏感外，其他過敏如食物、動物等，患者的徵狀皆得到顯著的改善。

接受脫敏治療2年多的樂晴分享治療成果，其外婆表示，樂晴早年一旦病發便會全身「無處好肉」，過敏問題十分嚴重，只有少量食物不會引致過敏，對她本人或是家長而言皆十分痛苦。她憶述之前樂晴的每一年生日，都不可以吃坊間買到的蛋糕，因她對蛋、奶等食物皆會過敏，家人每年只可以用啫喱為她製造生日「蛋糕」。但她進行療程逾1年後情況開始好轉，皮膚的狀況與正常人相若，亦能開始逐少進食開始進食蛋及奶類製品，令生活質素大輻提升。

有關藥物並不在公立醫院的藥物名冊之內，有需要的藥人需要到私家醫院接受治療，1個月的藥費約1000至2000元，連治療前的測試和醫生費，3年的療程費用合計約需要5萬至10萬元不等。

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