網民熱話：機艙飛「髮」過河遮屏幕　乘客糾結「點做好？」　

巴士乘客「飛象過河」佔據座位不時見到，但有人卻會離譜至飛「髮」過河？近日（28日）就有網民上載圖片，有身在機艙的乘客將頭髮撥向椅背，幾乎完全遮擋後座屏幕，受影響乘客不禁向網民求教「點做好？」

相關貼文由網民Kylie Tin於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發布，從貼文附圖可見，前座一名乘客將一頭長髮撥上椅背，自己似乎不覺有異，不過椅背後正播放片段的屏幕，差不多完全被長髮遮擋，整個場面令坐在後座的事主非常無奈。

貼文發布後，網民紛紛為事主出謀獻策，有人搞笑指：「幫佢剪到電視框一樣，不要剪多，多就唔好睇」；有人則頗有幽默稱：「反正都得閒，幫佢紮辮啦」，「幫佢打一百個死結」；不過也有人正經表示：「找空姐同佢講」。網民創意爆燈，不過剪人頭髮卻可能觸犯法例，早前有髮型師在巴士上剪前座女乘客長髮，結果被控襲擊致造成身體傷害罪，被判處160小時社會服務令。

網民有話說：

Mag Mak：原來真係有啲咁既人

Caleb Chong：撞鬼就要驅魔

Christy Yee：撥番把頭髮去佢塊面度

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