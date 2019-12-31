武漢爆發懷疑沙士　至少7人感染被隔離

一份據稱由湖北武漢市政府發布的緊急通知周一（30日）在微博瘋傳，稱市內的華南海鮮市場有多人患上原因不明的肺炎，各部門要做好應對，整理病例後即日匯報。市政府周二（31日）證實該通知的真確性，指病人治療後情況無改善，但未確定是哪種病毒。國家衞健委的專家組當日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。

有在醫院工作的網民透露，武漢爆發的是俗稱「沙士」的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），已至少7人感染，病人已全數被隔離。另有當地人指該個市場除了賣海鮮外，暗地裏還有貓狗、土撥鼠、梅花鹿等野味肉類交易，極可能因此交叉感染。市場位處漢口火車站附近，若疫情經人流傳播，蔓延速度恐超乎想像。

市政府回應稱，該批肺炎病人有發燒、急性呼吸窘迫、早期白細胞總數降低等症狀，經抗生素規範治療3到5天，病情無明顯改善。他們已被隔離治療，不影響其他人到醫療機構正常就醫。針對情況，各醫療機構要加強門急診管理，嚴格執行首診負責制，發現不明原因肺炎病人後積極調動力量就地救治，不得出現拒診推諉的情況。

官媒引述當地醫院負責人指，爆發SARS一事只是網絡謠言，目前並無疑似或確診的病人。