80%遊客反對圈養鯨魚海豚　旅遊網停售相關景點門票

圈養海洋動物惹起關注！知名旅遊網站TripAdvisor(貓途鷹)宣布停售以繁殖、進口鯨豚類動物作展覽的景點門票，拒絕海洋動物監獄，希望確保目前被圈養的這一代鯨豚類動物是最後一批。《東網》正向香港海洋公園了解。

TripAdvisor在blogs貼文指經與包括海洋生物學家，動物學家和保護主義者商議後作出上述決定，指出圈養鯨魚和海豚不可取。TripAdvisor最近對5000名遊客進行調查，有42%受訪者認為任何原因亦不應將鯨魚和海豚圈養，而超過80%受訪者更認為不應因出於娛樂目的而將這些動物圈養。然而全球有2000多條鯨魚、海豚被關押在這些設施中。

海豚在海洋裏通過聲納定位來導航，但是在囚禁環境中，海豚聲納所發出的回聲不斷從牆壁反彈，足以將他們逼瘋。善待動物組職(PETA)國際項目高級副總裁Jason Baker讚揚TripAdvisor明確拒絕剝削動物的政策無疑踏出了非常正確的一步，PETA呼籲所有遊客和旅遊業界也能夠跟隨。