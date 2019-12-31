涉推跌便利店員致死　7-Eleven提醍員工要顧及安全

上星期六(28日)，在元朗安寧路近喜利徑7-11便利店一名姓鄧(61歲)男職員，發現一名南亞漢在店內偷啤酒，他連同女同事追出店外阻止期間，不慎跌倒後遭人用腳狂踢，頭部撼及地面重創昏迷，留醫至昨午(30日)不治，警方亦拘捕涉案27歲南亞漢。

今早(31日)9時許，7-Eleven業務部職員到該便利店了解情況後表示公司關注事件，公司一直有指引協助同事，並提醒遇到偷竊事件時要注意自身安全，建議報警處理，不建議追賊。職員又指有時同事無跟指引，「呢方面控制唔到，所以今次都落舖頭提醒同事多一次。」

據了解，有便利店職員不會將所有偷竊事件向公司報告，例如有小童偷竊，只會打電話通知家長處理，嚴重個案才會向公司匯報。

另外，鄰近一間士多姓黃職員表示，不時有南亞漢在附近球場聚集飲酒，如他遇到有客人偷竊的話，一定不會追出，只會報警處理。此外，有街坊指區內治安不太差，但附近球場個時有南亞人聚集，有人醉酒鬧事亦不出為奇。他認為警方在區內警方巡邏一向不足。「現在仲要做示威暴動，仲少警員行咇喇。」