元旦兩電加價交通補貼加碼　政府代公屋租戶交1月租

反修例示威下，本港市道大受打擊，兩電明日元旦(1月1日)起「逆市加價」，中華電力加電費2.5%，香港電燈加5.2%。因應今年經濟困境，政府早前宣布多項紓困措施將在元旦實施，包括下月起、為期12個月的新電費補貼計劃，涉及每戶2000港元，以助抵銷兩電加價帶來的影響。公共交通費用補貼計劃的加碼措施亦將於元旦日起實施；另外政府將為公屋住戶代繳1月份租金。

持續逾半年的反修例運動對本港造成重大經濟打擊，基層市民受影響嚴重，正期待新一年會有新轉機，未料首當其衝就要「硬食」兩電加價。中電早前宣布由於要配合政府環保政策增加天然氣發電比例，經調整後，中電元旦起淨電價將上調約2.5%，至每度電121.8港仙。港燈方面，由於過去3年所提供特別回扣，只剩每度電不足半仙的結餘可派發，加上燃料費將上升1.4%，來年電費則上調6.3港仙至每度電126.4港仙，加幅約5.2%。

不過，政府早前宣布的多項「派糖」措施亦將於元旦日實施，算是「苦中一點甜」。政府將於下月起，分12期為中電或港燈住宅用戶注入合共2000港元電費補貼，首11個月每月注入160港元，第12個月注入240港元。住戶當月未用的補貼會轉撥至其後月份，用以支付同一戶口帳單的電費，而補貼的使用限期為2022年12月31日或戶口結束為止，兩者以較早者為準。

此外，公屋住戶將不需要繳付1月份的租金，預計該措施可惠及約75萬名房屋委員會租戶，但卻不適用於需繳交額外租金的租戶。而交通補貼計劃優化政策亦將於元旦日起實施，其補貼比率由現時超出400港元每月開支的四分之一提升至三分之一，每月補貼上限由300港元提高至400港元，市民可於明年2月16日起領取首筆優化政策下補貼金。