大腸癌篩查計劃明起全面推行　覆蓋50至75歲港居民

衞生署明日(1月1日)將全面推行大腸癌篩查計劃，覆蓋範圍進一步擴展至50至75歲的香港居民，即出生於1944至1970年的人士，可獲政府資助接受篩查，預防大腸癌。

大腸癌篩查計劃於去年8月恒常化，大幅度資助沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查，亦沒有設定參加者限額。

參加者約見已參與計劃的基層醫療醫生後，會由基層醫療醫生安排大便免疫化學測試，並於每次診症獲取政府資助280港元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第二次診症。計劃下，約97%基層醫療醫生的診症地點不會收取額外費用。

大便免疫化學測試結果呈陽性的參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查，以找出大便帶隱血的原因。他們接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8500港元；若無需切除瘜肉，會獲定額資助7800港元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1000港元的額外費用。整體上，超過70%大腸鏡醫生的服務地點不會收取額外費用。

而大便免疫化學測試結果呈陰性的參加者，應每兩年進行大便免疫化學測試覆檢直至年齡超越75歲，以發揮篩查計劃對預防大腸癌的最大效益。政府資助的大便免疫化學測試覆檢服務可於任何一間已參與計劃的基層醫療醫生診所進行。