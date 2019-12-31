駕車逃捕遭警開槍制服　中法混血兒認危駕等4罪

90後中法混血青年今年5月在屯門友愛邨駕車時疑拒警截查，並涉危險駕駛加速逃走，被警方開槍制止，他最終中槍被捕，警方隨即揭發他涉及另一宗藏毒案。25歲被告古希哲(CUZET Marco Philippe)早前已就藏毒案認罪，並判囚5個月。他今(31日)再在區院承認危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三保及未獲授權而取用運輸工具4罪。

法官將案件押後至1月23日待辯方求情及量刑，期間待索閱被告的背景報告，被告需還押。法官又明言案件嚴重，判監是唯一選項。

案情指，今年5月12日凌晨2時許，警署警長駕駛電單車在屯門公路巡邏期間，看見被告駕駛的私家車左搖右擺及不時煞車，於是尾隨觀察，後指示被告停車。被告雖一度停車，但當警長行近至其車門時，被告突然開車並加速。警長於是召援，並高速展開追截。

該車後駛入友愛停車場，警長被車場閘杆阻擋，於是下車走到車場出口拔槍戒備。該車不久衝向出口，卻在閘杆前停下，以八達通拍卡欲離開。警長見狀警告「警察咪郁，否則開槍」，並上前，但中途不慎絆腳跌倒，閘杆這時又升起，被告不理警長跌倒依然開車，警長雖已很快站起避開，卻一度被困在車與牆壁之間。該車加速欲逃，警長於是從後開了3槍。而增援警員聽見槍聲，又目睹被告驅車衝向他們，遂拔槍命令被告停下，終制服被告。

被告事後指因缺席法庭聆訊被通緝故逃跑，他的左臂遭槍傷，事後被送院。而涉案車輛為其朋友擁有，其友人被告知他只有學神牌，並未准許他駕車，運輸署後確認被告並沒有任何駕駛執照，包括學習駕駛執照。