資料庫：03年港爆沙士奪299命　1755人受感染

2003年2月香港爆發沙士，疫症由一種前所未見的冠狀病毒引起，爆發初期各國均束手無策，全球有紀錄感染個案超過8000宗，香港有299條人命被奪去，1755人受感染，全城陷入恐慌。沙士奪走了6位勇敢抗疫的醫護人員性命，當中包括首位於抗疫過程中犧牲的醫生謝婉雯。

「沙士」即嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），由冠狀病毒引起，主要透過呼吸道飛沫等人與人近距離接觸傳播，傳播力驚人，由於無疫苗預防，早期症狀與流感相似，可說是防不勝防。事後追查發現，香港沙士病源是一名於2003年2月中從廣州來港的中山醫科大學附屬二院教授劉劍倫入住九龍京華國際酒店，將病毒帶入香港，他於酒店內先後將沙士傳染4名新加坡人，3名加拿大人及1名26歲青年。

26歲青年入住威院並將病毒傳染給醫護人員，至3月中旬，威院先有約10多名醫生及護士出現喉嚨痛及發燒的徵狀，威院一度將8A內科病房封鎖。翌日威院染病醫護人員急增至50人，威院重開8A病房，與8B病房用作接收沙士及懷疑沙士病人，大量醫護人員受到感染令醫院陷入半癱狀態，急症室於3月19日宣布關閉。

沙士病毒其後經由探望威院病人的家屬帶入社區，更於社區大爆發，牛頭角淘大花園淪為重災區。於3月尾淘大花園居民的受感染個案短短數日內由7人增至85人，當中7成均為E座居民。為防止病毒再蔓延，當局下令全面隔離淘大花園E座，所有居民不准出入大廈。4月1日700多名淘大居民撤出，送到西貢和鯉魚門兩個度假村暫住隔離。