勞工處周五上水舉行招聘會　全職薪金最高1.9萬

勞工處本周五(1月3日)在上水保榮路體育館舉辦「北區招聘及培訓博覽2020」，72間主要來自飲食、零售及物業管理業的機構，合共提供超過4600個職位空缺。職位類別相當廣泛，包括慈善推廣教育大使、診所助理、店務員、文員、保安員、司機、技術員、馬術事務助理、倉務員、收銀員、廚師、侍應、陪老員及美容顧問等。

其中65間機構會在博覽會會場設置櫃位，進行即場招聘，約77%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬港元至1.9萬港元。超過99%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約72%職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交申請，有機會即場接受僱主面試，亦可在勞工處的櫃位查詢該處提供的就業計劃及服務。