勞工處周五上水舉行招聘會 全職薪金最高1.9萬
2019年12月31日 12:49
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勞工處本周五在上水保榮路體育館舉辦「北區招聘及培訓博覽2020」。
勞工處本周五(1月3日)在上水保榮路體育館舉辦「北區招聘及培訓博覽2020」，72間主要來自飲食、零售及物業管理業的機構，合共提供超過4600個職位空缺。職位類別相當廣泛，包括慈善推廣教育大使、診所助理、店務員、文員、保安員、司機、技術員、馬術事務助理、倉務員、收銀員、廚師、侍應、陪老員及美容顧問等。
其中65間機構會在博覽會會場設置櫃位，進行即場招聘，約77%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬港元至1.9萬港元。超過99%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約72%職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交申請，有機會即場接受僱主面試，亦可在勞工處的櫃位查詢該處提供的就業計劃及服務。
其餘7間培訓機構為入場人士介紹培訓課程。博覽會下午安排了2項工藝及技能示範項目，包括沖廁水箱維修保養及電弧焊接模擬操作。活動於上午11時至下午5時半在上水百和路19號保榮路體育館舉行，入場費全免。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處互動就業服務網站 http://www.jobs.gov.hk 。