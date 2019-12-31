倒車撞死六旬保母　七旬校巴司機認罪囚1年

港島名校聖保羅男女中學附屬小學校園今年1月發生奪命車禍，一名七旬男司機駕駛校巴上坡倒車時，將一名六旬校巴保母撞倒，保母被捲入車底輾過當場慘死。肇事男司機今早(31日)在區院承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，被判監禁1年、停牌5年，及需參與駕駛改進課程。

74歲男被告方向欽(又名鄭星)，被控本年1月16日在香港仔南風徑11號聖保羅男女中學附屬小學內的無名支路，危險駕駛一輛私家小巴，引致63歲女子孫佩華死亡。

庭上透露，被告自2007年起任職校巴司機，事發時月入9500港元，他與妻育有2名已成年的女兒，女兒分別任職言語治療師及會計師。被告過往有不小心駕駛、超速、沒有遵守交通燈號及越過連續雙白線等交通定罪記錄，但每次均判罰款。

辯方求情指，被告一時疏忽、判斷錯誤才干犯本案，他萬分歉疚，事後他飽受壓力，一直不敢駕車，故此他已無收入。被告本身患有肝病及高血壓，事發後他的視力轉差，被確診黃斑病變，但被告自知他的情況與死者失去性命難以相比，冀法庭給他機會改過自新。

法官判刑時表示，危險駕駛引致他人死亡屬嚴重罪行，任何判罰都不能令死者重生，法庭除了懲罰被告外，判刑也需具阻嚇性，應顧及死者家人和社會的感受。事發時被告沒有違反交通規例，本案並非同類案件中最嚴重的，但被告畢竟駕駛大型車輛，倒車時理應格外小心，最終被告一時疏忽奪去別人寶貴性命，法庭考慮到被告的年紀，他作為職業司機交通記錄不算良好也不太差，以監禁18個月為量刑起點，考慮他認罪判他監禁12個月。

案情指，被告是由學校僱用的校巴司機，事發當日中午約12時半，被告打算將校巴停泊在泊車區，當時校巴上坡倒車，死者在校巴後面由左至右橫過。數秒後，死者被車尾撞，被車右後輪輾過。約十分鐘後救護員接報到場，發現死者頭部遭受致命傷害，死者當場證實死亡。

被告隨即被捕，警誡下被告說：「當時我褪車期間有望後鏡，見到個女人企響我車左後，我諗住佢唔郁，所以繼續褪，點知佢突然向我車右後跑，經過我車尾所以撞到佢」。及後被告向警方稱，他倒車時只檢查左右側鏡，他見到死者在走動，但他忙於控制車輛，沒察覺死者已走到車尾，他以為死者會因為倒車而停步。

死者家屬今日亦有到庭旁聽，有女家屬聽到案情後哭不成聲，直斥被告「搞死」其家人。