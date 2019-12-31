地盤工涉性侵3女網友　辯方質疑12歲女傳裸照屬虛構

24歲地盤散工黃子軒被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友，案件今(31日)在高院續審，其中指稱曾與被告在大廈梯間性交的12歲女童Y續接受辯方盤問。

辯方指，其實被告從無視Y為女友，只是視Y為契妹，Y否認並反駁指他們在訊息中會稱對方為老公老婆。辯方指有些訊息紀錄其實是因Y向被告稱仍然記掛着前男友，想知對方會否緊張她，被告遂借出其手機並提議Y買太空卡放進該電話內，並用以發訊息給Y自己，造成有男子追她及情侶間吵架的假像，再截圖給前男友看，看其會否緊張，而Y亦有照做。辯方又稱被告亦有建議Y在訊息中以老公老婆作暱稱，而Y亦有照做。Y於庭上則否認有該計劃，且指是被告虛構出來。

辯方續指，Y其後向被告要求想用更激烈的方法刺激前男友，被告遂提出叫Y在訊息中假扮曾發送裸體影像給該「男友」，並遭對方威脅會發布該些影像，再看前男友會否緊張她，事實上Y從無傳過任何裸照或影片給被告。Y則否認被告的說法。

辯方續指其後因Y對被告亦有意思，多次約被告見面，並一廂情願認為被告是她男友。及後因Y的母親發現了Y與被告的Facebook對話，在追問下Y才虛構在梯間遭被告性侵犯，惟Y否認此說法。案件下午續審。