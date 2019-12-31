36年老店鳳城酒家結業　老主顧不捨連續十多天光顧

在太子屹立36年老酒家鳳城酒家，在2019年最後一天結業，不少新知舊雨亦在今(31日)到酒家進膳緬懷一番。酒家主理人、人稱「師叔」譚國景表示，最不捨得老主顧和員工，今晚會設宴慰勞一眾員工，又指想交給員工決定會否接手；若有人接手，業主亦不介意續租予繼承人。

師叔表示，今日是最後一天營業，不捨之餘亦很難過，不少經常或是很久沒光顧的顧客亦前來訂位食飯，或是與他道別，令他很感動。今日全日已滿座，訂位的情況亦比以往的平日更加踴躍。

在鳳城工作24年的主任小萍笑言，鳳城見證了自己許多重要時刻，「拍拖、結婚、生仔、兒子升大學」，丈夫以前亦是鳳城的大廚，故這裏充滿回憶。

光顧了約30年的司徒先生，今午仍在鳳城午膳，又與師叔合照。他表示，「梗係唔捨得啦！當咗飯堂呀嘛！冇辦法啦，譚老闆賺夠啦！」司徒先生的公司設在附近，因此經常來光顧，最喜歡炸子雞和乳豬，自己每次大壽都會在鳳城擺酒，笑言「今年頭痕，唔知去邊度擺。」

老主顧蘇生一家7口今午在鳳城吃飯，蘇太笑言自鳳城公布結業消息以來，連續十幾天，每天都來光顧，蘇生最不捨這裏美味的菜式和師叔，又指大廚不時會為熟客炮製「隱藏菜單」。