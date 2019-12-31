北區區議會料由素人執掌　新同盟無緣正副主席

新一屆區議會任期明日(1月1日)展開，全港18個區議會中有17個將由非建制派作主導，其中不少地區已對正副主席人選完成協調，但有關北區區議會的安排於近日才達成初步共識。選舉期間新民主同盟和素人發生「撞區」爭議，早前一直被指呼聲最高的新同盟陳惠達無緣問鼎正副主席位置，主席之位料由素人議員羅庭德出任，而民主黨陳旭明則會擔任副主席。

政圈一直有傳言指北區素人和新同盟兩個板塊，自選舉期間於盛福選區「撞區」後一直互有芥蒂。預料會執掌北區區議會主席之位、皇后山選區候任議員羅庭德回應查詢時表示，最近才有時間商討正副主席人選問題，指出「撞區」一事並非他們最大的考慮，反而認為素人取得7席，而且背負許多選民支持，認為有優先考慮權亦很合理。被問到新同盟並無參與素人和民主黨間的協調，羅庭德指三方都有保持溝通，又提到討論正副主席的協調由民主黨主動提出，素人亦有意討論。

被指是副主席人選的民主黨陳旭明指，他們和素人間的討論仍在初步階段，並提到素人於今屆取得7席，並選擇以7席為一個整體，而民主黨有5席，新同盟則有3席，指出由素人和民主黨分別出任區議會正副主席做法符合政治倫理。問到會否擔心素人和新同盟會因為早前「撞區」一事而會影響到議會內兩個板塊間的關係，陳旭明指事件發生在選舉期間，「已經過咗去」，強調對大家都有信心，「唔會有心病」。

至於早前一度盛傳會出任主席的新同盟陳惠達強調，自己最終未能出任正副主席原因與「撞區」矛盾無關，指素人本身有一些想法希望實踐，加上他們自知有7個議席，是北區區議會最大板塊，所以素人決定由自己擔任主席。問到北區會否如部分區議會般，兩年後輪換正副主席？陳惠達指自己並無參與素人和民主黨之間的討論，因為兩者合計有12票，在區議會內已經過半數，而他事後了解時得悉北區將不會作此安排，「以免夜長夢多」。