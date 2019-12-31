第4季房委會非住宅樓宇租戶獲差餉寬減 上限5千元
2019年12月31日 14:58
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第4季進一步差餉寬減轉惠予房委會轄下非住宅樓宇租戶的安排獲得通過。
房屋委員會轄下商業樓宇小組委員會(小組委員會)通過，將本年度第4季的進一步差餉寬減轉惠予房委會轄下非住宅樓宇租戶/暫准證持有人。
房委會發言人今(31日)表示，財政司司長於本月4日宣布新一輪支援企業和就業的措施，其中一項是於2019/20年度第4季，向所有非住宅物業提供進一步差餉寬減，每個應繳差餉的非住宅物業於該季的差餉寬減上限由1500港元上調至5000港元。
小組委員會曾於本年3月25日通過把2019/20年度4個季度的差餉寬減款額，以「無所損益」的原則轉惠予房委會轄下的非住宅樓宇租戶/暫准證持有人(不包括泊車位使用者)，以每個應課差餉物業每季1500港元為上限。小組委員會今日通過採用相同安排，將2019/20年度第4季的進一步差餉寬減款額轉惠予房委會轄下的非住宅樓宇租戶/暫准證持有人(不包括泊車位使用者)，以該季每個應課差餉物業5000港元為上限。
該安排適用於房委會轄下的零售商舖、福利用途單位、整體承租街市及工廠大廈，共涉及約1.33萬份租約/暫准證，但不包括停車場。
另外，房委會轄下的晴朗、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東12個整體承租街市承租商，亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。
發言人表示，根據差餉物業估價署的最新資料，以及按每個應課差餉物業5000港元的上限計算，房委會轄下非住宅樓宇(停車場除外)在2019/20年度第4季的進一步差餉寬減總額，預計約為1870萬港元，將按照「無所損益」的原則轉惠予租戶/暫准證持有人。