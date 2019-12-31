武漢爆懷疑沙士　市民指新年爆發屬「不好兆頭」

鄧太(左)表示，感覺新年出現這些可怕的疾病，是不好的兆頭。(何天成攝)

武漢爆發不明原因肺炎，惹來沙士疫症來襲恐慌。有回鄉過新年的市民認為，農曆新年爆發傳染病是「不好兆頭」，又擔心會傳播到其他城市，釀成大規模爆發，因此回鄉過年都會特別注意個人衞生，避免到人多擠迫的地方，預防感染傳染病。

市民鄧太表示，購買了下月到四川成都的高鐵車票，打算回鄉過新年。她表示，剛得悉武漢爆發不明肺炎，感覺新年出現這些可怕的疾病，是不好的兆頭，但坦言不會擔心感染疾病，因為很少居民會從武漢到成都旅遊，而且生活環境中存在不少病菌，不能完全可以避免病毒入侵。

同行的鄧先生則指，現階段只能做好個人衞生，例如回家及如廁後會加強洗手，回鄉時亦會佩戴口罩，加上年老體弱多病，會避免到人多擠迫的地方。

廣西居民徐小姐指，不知道武漢爆發不明肺炎，擔心會傳播到自己的城市，釀成更大規模爆發，且新年生病看醫生會很麻煩，因為大多數門診放假，而她平時出門甚少戴口罩，但往後會提高警覺，做好預防措施。

內地居民王女士指，正準備回福建過新年，不擔心感染不明肺炎，因她們普遍不出遠門，且武漢與福建距離遠，坐公車均需花8至9小時才到達，又指福建衞生程度高，市民不會隨地扔垃圾，或隨地吐痰，又認為不同地方都會存在疾病，有需要時會戴口罩。