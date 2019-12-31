旅發局突改倒數大抽獎玩法 有電郵有得玩！

今年除夕維港煙花倒數取消，旅遊發展局改為「加強版」幻彩詠香江及首次舉行全港大抽獎助慶。距離今晚(31日)大抽獎還有3小時的前夕，旅發局突然更改倒數大抽獎玩法，香港市民要以電郵地址作登記和參與遊戲，而非流動電話號碼，無電郵的人要諗諗計！

旅發局解釋，此做法與在港旅客看齊，望令整個流程更暢順。不論是頭獎或是其他獎項得主，均會將得奬確認訊息及領獎安排發送至其登記的電郵地址，請大家留意郵箱(包括垃圾電郵的郵箱)。

另外，旅發局也會延長頭獎登記時間：頭獎(即國泰航空來回香港及任意航點的經濟客位機票4張)得主登記核實限期將由2020年1月1日凌晨1時，延長至2020年1月1日晚上11時59分。旅發局指，這個改動將令登記程序更具彈性，為市民和旅客帶來方便。