修例風波：山坡藏汽油彈原材料　料有人圖製造恐慌

針對近日的暴力示威活動，警察總部刑事部今日（31日）採取拘捕行動，警員從被捕人士一方獲悉有人在慈雲山存放大量危險易燃物品，東九龍總區刑事部遂接手跟進，於下午在沙田坳道法藏寺對出山坡，檢取51個空玻璃樽及6桶懷疑電油，相信為製作汽油彈的原材料。

東九龍總區刑事總督察王爾威稱，根據電油的分量，估計可製作超過100枚汽油彈，相信有人企圖製作汽油彈於今明兩日公眾活動使用，以製造恐慌。王又指現場鄰近行山徑，平日多人經過，批評暴力份子將危險品放於山坡為不負責任的行為，會為公眾構成危險。

警方正調查該些物品在上址存放多久，以及有甚麼人涉案。至於今晨的拘捕行動，王爾威則指因行動仍在進行中，故暫不便透露。另有報道形容「汽油彈藏有無限溫柔」，王稱有人企圖美化事件，在執法者角度而言，汽油彈為攻擊性武器及爆炸品，目的為意圖危害他人生命，汽油彈只藏有犯罪元素。

他呼籲任何市民，特別是青年人，切勿被利用或被煽動製作汽油彈，以及存放相關原材料，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》54條「企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」，任何人如製造、管有或控制任何爆炸品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，或使他人能夠藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，一經定罪，最高可判囚20年。